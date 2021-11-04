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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016879-0,65
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,039483-0,48
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,037091-0,27
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,053735-0,25
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019631-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018387-0,22
VEM Standart EYF0,072660-0,12
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,023046-0,11
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,022417-0,10
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,057282-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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