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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 0,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 0,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,057435-3,10
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,059409-1,10
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,034818-0,93
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,089953-0,89
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,016297-0,84
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,031054-0,73
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009696-0,73
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,066385-0,68
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,055055-0,63
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,039990-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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