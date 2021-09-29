En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 0,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: