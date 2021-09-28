En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,84 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,82 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,84 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,82 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055255
|0,88
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,105227
|0,84
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,027954
|0,82
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026871
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,086602
|0,77
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,143442
|0,77
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,179446
|0,74
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,042949
|0,73
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034286
|0,71
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,105658
|0,70
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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