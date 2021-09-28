En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,84 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,82 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: