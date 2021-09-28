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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,84 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,82 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,84 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,82 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0552550,88
VEM Hisse Senedi EYF0,1052270,84
ZEM Hisse Senedi EYF0,0279540,82
HEM Hisse Senedi EYF0,0268710,81
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0866020,77
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1434420,77
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1794460,74
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0429490,73
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0342860,71
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1056580,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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