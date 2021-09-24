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Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0270750,05Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0270750,05
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0268720,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0294130,04
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0827630,04
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0817930,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104500,22
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0246270,07
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108320,03
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109830,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0586111,23
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0668191,04
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0104610,89
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0311200,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1208620,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0165100,94
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0253990,83
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0398530,58
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0328190,54
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0365720,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0301350,47
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0266060,24
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0383110,24
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0333520,21
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0332660,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0529620,22
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0548740,08
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0531560,06
VEM Altın Katılım EYF0,0552170,01
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0483810,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0804390,07
HEM Para Piyasası EYF0,0278680,06
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0354820,06
ZEM Para Piyasası EYF0,0309080,06
VEM Para Piyasası EYF0,0763980,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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