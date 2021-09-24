Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,027075 0,05 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,026872 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,029413 0,04 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,082763 0,04 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,081793 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010450 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024627 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010832 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010983 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,058611 1,23 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066819 1,04 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010461 0,89 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031120 0,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,120862 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016510 0,94 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,025399 0,83 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039853 0,58 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032819 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,036572 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030135 0,47 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026606 0,24 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038311 0,24 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033352 0,21 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033266 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052962 0,22 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,054874 0,08 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053156 0,06 VEM Altın Katılım EYF 0,055217 0,01 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048381 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,080439 0,07 HEM Para Piyasası EYF 0,027868 0,06 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035482 0,06 ZEM Para Piyasası EYF 0,030908 0,06 VEM Para Piyasası EYF 0,076398 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler