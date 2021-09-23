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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,23 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,22 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,23 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,22 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,158845-0,23
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,138503-0,22
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,108632-0,22
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,158857-0,22
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,085227-0,19
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,111814-0,18
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,105664-0,18
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,047079-0,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,016126-0,17
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,084612-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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