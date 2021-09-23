En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,23 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,22 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: