En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,90 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: