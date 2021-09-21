En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,90 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,90 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033957
|-1,90
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,104248
|-1,86
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,105547
|-1,85
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065570
|-1,84
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065117
|-1,84
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067138
|-1,83
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,085577
|-1,81
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,105076
|-1,79
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,163352
|-1,79
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,121952
|-1,78
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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