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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,90 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,90 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033957-1,90
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,104248-1,86
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,105547-1,85
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065570-1,84
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,065117-1,84
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067138-1,83
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,085577-1,81
VEM Hisse Senedi EYF0,105076-1,79
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,163352-1,79
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,121952-1,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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