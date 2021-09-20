En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,32 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,28 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Bnp Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,32 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,28 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,111522
|1,41
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033065
|1,32
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,105263
|1,28
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060562
|1,28
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052574
|1,27
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046856
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062167
|1,22
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,164759
|1,19
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,115439
|1,19
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137832
|1,19
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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