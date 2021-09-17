Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,048022 0,18 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021751 0,16 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052147 0,15 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,032717 0,14 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,075219 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057804 0,46 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010030 0,02 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,038084 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016192 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019214 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,036162 0,27 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021183 0,20 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020770 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030049 0,44 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009667 0,32 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014244 0,20 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032633 0,13 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,030291 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035357 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026287 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,030806 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,084725 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,081200 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler... Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler