Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0480220,18ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0217510,16Allianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,048022
|0,18
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021751
|0,16
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052147
|0,15
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,032717
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,075219
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057804
|0,46
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010030
|0,02
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,038084
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016192
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019214
|0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,036162
|0,27
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021183
|0,20
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020770
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,030049
|0,44
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009667
|0,32
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014244
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032633
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,030291
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035357
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026287
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030806
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,084725
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,081200
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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