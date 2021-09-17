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Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0480220,18ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0217510,16Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0480220,18
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0217510,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0521470,15
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0327170,14
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0752190,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0578040,46
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0100300,02
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0380840,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0161920,53
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0192140,32
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0361620,27
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0211830,20
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0207700,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0300490,44
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0096670,32
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0142440,20
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0326330,13
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0302910,10
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0353570,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0262870,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0308060,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0847250,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0812000,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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