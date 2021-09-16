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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 0,75 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 0,79 ile "Bnp Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 0,75 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF0,0317480,84
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0510900,79
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0501050,75
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0528190,68
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0476800,68
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0509550,67
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0575370,66
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0520840,66
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0170430,65
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0562420,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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