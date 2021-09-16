En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 0,79 ile "Bnp Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 0,75 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: