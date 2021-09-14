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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,45 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYFF" ve yüzde 0,44 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,45 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYFF" ve yüzde 0,44 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009682-1,03
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039112-0,45
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027160-0,44
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,041915-0,31
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,039339-0,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,104370-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,219861-0,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,070020-0,22
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,159471-0,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,071264-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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