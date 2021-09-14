En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,45 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYFF" ve yüzde 0,44 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: