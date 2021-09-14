En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,45 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYFF" ve yüzde 0,44 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,45 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYFF" ve yüzde 0,44 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009682
|-1,03
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039112
|-0,45
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027160
|-0,44
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,041915
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039339
|-0,28
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,104370
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,219861
|-0,23
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070020
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,159471
|-0,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071264
|-0,20
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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