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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,43 ile "VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,43 ile "VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0242780,95
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0160880,46
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0478110,43
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105740,42
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0782380,40
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0811760,40
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108740,38
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0282370,38
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0669520,38
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0542760,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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