En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,43 ile "VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,43 ile "VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024278
|0,95
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016088
|0,46
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047811
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010574
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,078238
|0,40
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,081176
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010874
|0,38
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,028237
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,066952
|0,38
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,054276
|0,37
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500