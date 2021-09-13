En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,43 ile "VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: