En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,78 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,78 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070219 -1,78 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034973 -1,78 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066254 -1,78 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027104 -1,56 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039031 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033301 -1,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,106778 -1,43 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,108070 -1,43 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036763 -1,39 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,124038 -1,39 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara