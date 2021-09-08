En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,35 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,35 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035606 -1,44 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,071491 -1,40 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,037283 -1,35 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,183751 -1,29 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043947 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033813 -1,25 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,125790 -1,24 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,168512 -1,24 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,186324 -1,21 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,038423 -1,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler sıklaştı! Yolcular tek tek otobüslerden indirildi