En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,35 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,35 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035606
|-1,44
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,071491
|-1,40
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,037283
|-1,35
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,183751
|-1,29
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043947
|-1,29
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033813
|-1,25
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,125790
|-1,24
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,168512
|-1,24
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,186324
|-1,21
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,038423
|-1,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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