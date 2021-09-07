Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,70 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,61 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,70 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,61 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098160,96
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0725030,70
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1068250,61
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1573250,60
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0944200,60
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1793550,60
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0563150,59
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1886040,58
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1706300,57
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1273720,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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