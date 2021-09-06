BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1053140,54Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1025270,52AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1053140,54
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1025270,52
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1152100,51
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1223630,48
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1132420,45
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0244080,08
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109800,03
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108630,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0569350,83
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0655860,36
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0104490,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0236810,59
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0829560,34
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0391150,32
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0158670,31
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0262730,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0097230,70
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0321260,36
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0162510,24
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0141800,17
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0296410,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0522520,59
VEM Altın Katılım EYF0,0543120,58
ZEM Altın Katılım EYF0,0520260,57
HEM Altın Katılım EYF0,0320500,56
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0474830,55
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0351750,15
ZEM Para Piyasası EYF0,0306470,15
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261440,15
VEM Para Piyasası EYF0,0757550,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0725020,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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