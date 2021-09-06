Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,70 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,59 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYFF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,70 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,59 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYFF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0569350,83
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0097230,70
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0522520,59
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0236810,59
VEM Altın Katılım EYF0,0543120,58
ZEM Altın Katılım EYF0,0520260,57
HEM Altın Katılım EYF0,0320500,56
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0474830,55
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1053140,54
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0508110,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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