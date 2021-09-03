Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0517420,25Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0517420,25
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0438990,25
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0475940,24
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0810090,23
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0281930,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109770,03
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0106300,02
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108610,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0725240,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1248230,53
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0389180,38
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1710960,37
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1277180,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0363040,96
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0329060,42
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0199490,39
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0214250,37
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0235430,36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0399740,38
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0278000,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0297340,21
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0307380,20
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0409610,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
VEM Para Piyasası EYF0,0756420,06
ZEM Para Piyasası EYF0,0306010,06
HEM Para Piyasası EYF0,0275930,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0316980,06
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0351220,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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