Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0517420,25Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051742 0,25 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,043899 0,25 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047594 0,24 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,081009 0,23 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,028193 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010977 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010630 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010861 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072524 0,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124823 0,53 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,038918 0,38 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,171096 0,37 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,127718 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,036304 0,96 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032906 0,42 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019949 0,39 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021425 0,37 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023543 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039974 0,38 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027800 0,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029734 0,21 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,030738 0,20 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040961 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası VEM Para Piyasası EYF 0,075642 0,06 ZEM Para Piyasası EYF 0,030601 0,06 HEM Para Piyasası EYF 0,027593 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031698 0,06 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035122 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara