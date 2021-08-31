BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1135250,35Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1073060,33Allianz Yaşam ve Em. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113525 0,35 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,107306 0,33 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073678 0,33 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055147 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,156786 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020739 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024363 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010576 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010945 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010820 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057497 2,09 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,071580 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055314 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033960 0,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,156158 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035505 0,92 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017990 0,54 Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF 0,086772 0,54 VEM Dinamik Değişken EYF 0,078225 0,52 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026624 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023837 0,31 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033153 0,26 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,024425 0,25 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032394 0,21 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,030553 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052019 0,33 VEM Altın Katılım EYF 0,054071 0,33 ZEM Altın Katılım EYF 0,051795 0,32 HEM Altın Katılım EYF 0,031908 0,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016940 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,027563 0,20 VEM Para Piyasası EYF 0,075561 0,20 ZEM Para Piyasası EYF 0,030568 0,20 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026066 0,20 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031655 0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara