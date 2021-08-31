BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1135250,35Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1073060,33Allianz Yaşam ve Em. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1135250,35
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1073060,33
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0736780,33
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0551470,32
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1567860,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0207390,54
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0243630,29
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105760,16
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109450,13
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108200,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0574972,09
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0715801,16
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0553141,07
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0339600,85
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1561580,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0355050,92
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0179900,54
Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF0,0867720,54
VEM Dinamik Değişken EYF0,0782250,52
HEM Dinamik Değişken EYF0,0266240,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0238370,31
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0331530,26
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0244250,25
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0323940,21
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0305530,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0520190,33
VEM Altın Katılım EYF0,0540710,33
ZEM Altın Katılım EYF0,0517950,32
HEM Altın Katılım EYF0,0319080,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0169400,32
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF0,0275630,20
VEM Para Piyasası EYF0,0755610,20
ZEM Para Piyasası EYF0,0305680,20
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0260660,20
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0316550,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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