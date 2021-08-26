Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0279470,40VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0472070,22Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0279470,40
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0472070,22
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0740940,22
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0214130,21
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0342760,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105900,17
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108200,14
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109370,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0644850,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0234410,75
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0111530,47
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0189140,38
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0196980,26
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0208770,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0141050,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0539890,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF0,0274940,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0315770,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0260020,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0791880,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0304920,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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