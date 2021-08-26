Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0279470,40VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0472070,22Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027947
|0,40
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047207
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,074094
|0,22
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021413
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,034276
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010590
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010820
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010937
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,064485
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,023441
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011153
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018914
|0,38
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019698
|0,26
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020877
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014105
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053989
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027494
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031577
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026002
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,079188
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030492
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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