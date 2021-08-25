En fazla kaybettiren BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,14 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,54 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,14 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,54 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF0,028740-1,14
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,023266-0,65
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,042128-0,54
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032516-0,46
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. EYF0,039838-0,43
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,010398-0,38
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105486-0,36
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,100451-0,36
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,062153-0,36
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,083611-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Burcu Biricik Fahriye Evcen Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Gervinho Burak Elmas Ebrar Karakurt Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
En fazla kaybettiren BES fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:36:29. #1.16#

title