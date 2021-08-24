BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059780
|-0,70
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,113745
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083216
|-0,69
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103946
|-0,69
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055254
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,023419
|-0,62
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083898
|-0,58
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015935
|-0,57
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021639
|-0,29
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052935
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009673
|-0,77
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032667
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053869
|-0,41
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031610
|-0,41
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051088
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052707
|-0,41
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,056154
|-0,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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