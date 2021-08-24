BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,059780-0,70
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,113745-0,70
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,083216-0,69
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,103946-0,69
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055254-0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,023419-0,62
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,083898-0,58
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015935-0,57
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021639-0,29
VEM Birinci Değişken EYF0,052935-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009673-0,77
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032667-0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,053869-0,41
NN Hay. Em. Altın EYF0,031610-0,41
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,051088-0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,052707-0,41
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,056154-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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