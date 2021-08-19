En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,06 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,06 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055996 -1,46 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,093393 -1,06 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,177405 -1,06 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,155526 -1,05 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,183795 -0,97 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019869 -0,96 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043929 -0,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067132 -0,96 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,037192 -0,90 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,148002 -0,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara