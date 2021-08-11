En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,91 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,91 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,022251 1,13 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070289 0,91 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055238 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,107027 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,105864 0,80 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037426 0,75 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,165719 0,74 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,123749 0,74 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,181705 0,73 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043408 0,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Taksiciler ile müşteriler arasında "ücretli yol" tartışması! Biri "Bir daha binmem" diyor, diğeri "Hakkımdır isterim"