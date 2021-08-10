En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,67 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 1,65 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.