BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0595891,05
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0734741,01
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0827400,97
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1096370,92
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0622730,92
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0202160,82
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0240970,58
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108110,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0652711,98
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0567861,87
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0101711,49
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0662081,14
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0541550,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0388431,34
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2157021,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1562971,06
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0250900,99
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1335890,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0324161,07
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0293670,74
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0214820,69
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0393180,46
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0273490,46
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

NN Hay. Em. Altın EYF0,0320511,65
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0518281,65
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0533551,65
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0172021,65
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0569011,65
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0346300,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0785360,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0257350,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0739190,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0783180,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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