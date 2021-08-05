BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059589
|1,05
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073474
|1,01
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,082740
|0,97
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109637
|0,92
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,062273
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020216
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024097
|0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010811
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065271
|1,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056786
|1,87
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010171
|1,49
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066208
|1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054155
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038843
|1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,215702
|1,07
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,156297
|1,06
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,025090
|0,99
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,133589
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032416
|1,07
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029367
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021482
|0,69
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039318
|0,46
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027349
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032051
|1,65
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051828
|1,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053355
|1,65
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017202
|1,65
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,056901
|1,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,034630
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,078536
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025735
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,073919
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,078318
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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