En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,98 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,65 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,98 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,65 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065271
|1,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056786
|1,87
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032051
|1,65
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051828
|1,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053355
|1,65
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017202
|1,65
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,056901
|1,65
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051481
|1,64
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016167
|1,63
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050641
|1,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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