En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,98 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,65 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,98 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,65 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0652711,98
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0567861,87
NN Hay. Em. Altın EYF0,0320511,65
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0518281,65
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0533551,65
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0172021,65
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0569011,65
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0514811,64
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0161671,63
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0506411,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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