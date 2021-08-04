Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 1,01 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 1,01 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0536861,46
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0612461,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1007511,01
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0359050,90
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1497160,89
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1709050,89
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0899650,89
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0422300,88
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1768310,87
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1613220,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Bülent Turan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Alişan Tuğba Özay İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Eda Erdem Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:12:23. #1.14#

title