En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065010 -1,46 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,214533 -1,22 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,155590 -1,21 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009896 -0,98 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,082581 -0,95 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059452 -0,92 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,155577 -0,90 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,135916 -0,90 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073311 -0,89 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046106 -0,89 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu