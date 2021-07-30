BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Borçlanma Araçları EYF0,0271260,26Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Borçlanma Araçları EYF0,0271260,26
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0787710,19
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0662420,18
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0356940,16
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0555220,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0201940,54
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0240550,44
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104820,28
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107190,16
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108170,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0605622,70
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0354772,52
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1474572,29
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0886162,28
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1683372,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0341891,87
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0169961,79
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0876501,53
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0288651,53
VEM Dinamik Değişken EYF0,0738941,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0498011,89
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0707611,87
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0268171,76
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0385511,76
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0401520,91
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0519740,24
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0574410,24
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0538590,24
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0523250,24
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0163260,24
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0711810,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0311570,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0256600,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0780930,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0300640,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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