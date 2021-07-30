BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Borçlanma Araçları EYF0,0271260,26Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027126 0,26 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078771 0,19 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,066242 0,18 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035694 0,16 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055522 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020194 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024055 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010482 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010719 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010817 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060562 2,70 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035477 2,52 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,147457 2,29 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,088616 2,28 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,168337 2,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034189 1,87 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016996 1,79 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087650 1,53 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028865 1,53 VEM Dinamik Değişken EYF 0,073894 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049801 1,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070761 1,87 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026817 1,76 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038551 1,76 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040152 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051974 0,24 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057441 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053859 0,24 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052325 0,24 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016326 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,071181 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031157 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025660 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,078093 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,030064 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu