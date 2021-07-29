En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,53 ile "Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,53 ile "Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0558571,11
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0636100,66
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0284300,53
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0652240,51
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1726460,49
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,0973430,44
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0522000,44
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0295400,44
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0189890,43
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0103670,43
??????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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