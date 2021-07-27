BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0839320,74Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0354670,64Garanti Em. Hay. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083932 0,74 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035467 0,64 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,085863 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,062826 0,57 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074448 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020089 0,99 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023943 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010468 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010701 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010790 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029913 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058304 0,50 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062935 0,48 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034190 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056095 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,217073 1,68 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039429 1,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,157304 1,60 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,133389 0,83 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010293 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032948 0,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048443 0,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068826 0,30 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032676 0,29 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,032761 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054270 0,55 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052469 0,55 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057827 0,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032604 0,55 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017535 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,078037 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,079151 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,027077 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,074223 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,030028 0,05 ??????? ??????? (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu