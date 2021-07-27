BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0839320,74Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0354670,64Garanti Em. Hay. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0839320,74
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0354670,64
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0858630,62
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0628260,57
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0744480,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0200890,99
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0239430,53
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104680,32
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107010,29
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0107900,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0299130,94
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0583040,50
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0629350,48
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0341900,41
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0560950,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2170731,68
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0394291,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1573041,60
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1333890,83
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0102930,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0329480,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0484430,32
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0688260,30
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0326760,29
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0327610,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0542700,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0524690,55
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0578270,55
NN Hay. Em. Altın EYF0,0326040,55
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0175350,55
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0780370,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0791510,05
HEM Para Piyasası EYF0,0270770,05
VEM Para Piyasası EYF0,0742230,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0300280,05
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(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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