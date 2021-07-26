En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,43 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,08 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,07 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF"oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,43 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,08 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,07 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF"oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020670 -1,43 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,153807 -1,08 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095772 -1,07 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,114926 -1,06 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,168724 -1,02 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034759 -1,01 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040281 -1,00 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,170631 -0,99 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,085889 -0,99 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,163162 -0,99 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu