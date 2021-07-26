En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,43 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,08 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,07 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF"oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,43 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,08 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,07 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF"oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020670-1,43
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,153807-1,08
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,095772-1,07
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,114926-1,06
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,168724-1,02
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,034759-1,01
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,040281-1,00
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,170631-0,99
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,085889-0,99
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,163162-0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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