Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0102040,56
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0628530,46
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0097830,42
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0211080,39
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0207440,31
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1151460,29
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0314760,25
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0253520,24
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1047870,24
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1016760,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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