En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYFF" ve yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYFF" ve yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,065391 -1,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068160 -1,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047917 -1,03 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009578 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031350 -0,83 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,057954 -0,81 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,085917 -0,80 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,142903 -0,80 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,163211 -0,80 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,154114 -0,79 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara