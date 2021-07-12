Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0656430,25BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0656430,25
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0353520,24
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0461470,24
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0209210,23
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0349740,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105290,32
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0240460,26
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107080,23
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0201330,23
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0107670,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0561710,94
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0664150,85
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0591900,81
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0346620,72
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1731310,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0889270,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2177150,53
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1578960,53
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0182010,53
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1335490,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0698350,59
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0491330,59
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0328220,28
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0293730,23
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0210780,21
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
VEM Para Piyasası EYF0,0736720,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0785660,15
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0342310,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0774600,15
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0254400,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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