Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0656430,25BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,065643
|0,25
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,035352
|0,24
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046147
|0,24
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020921
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034974
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010529
|0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024046
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010708
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020133
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010767
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056171
|0,94
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066415
|0,85
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059190
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034662
|0,72
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,173131
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088927
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,217715
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,157896
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018201
|0,53
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,133549
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069835
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049133
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,032822
|0,28
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029373
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021078
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073672
|0,15
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,078566
|0,15
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,034231
|0,15
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,077460
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025440
|0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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