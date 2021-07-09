En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYFF", yüzde 0,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYFF", yüzde 0,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016855
|1,84
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,063154
|0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,117714
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054764
|0,32
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032922
|0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052981
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,056120
|0,32
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,052021
|0,32
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,058408
|0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,052859
|0,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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