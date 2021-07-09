En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYFF", yüzde 0,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYFF", yüzde 0,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0168551,84
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0631540,41
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1177140,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0547640,32
NN Hay. Em. Altın EYF0,0329220,32
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0529810,32
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0561200,32
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0520210,32
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0584080,32
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0528590,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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