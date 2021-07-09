En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYFF", yüzde 0,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.