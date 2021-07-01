En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,58 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,58 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021372 -1,58 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034282 -1,10 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058732 -1,04 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,034854 -0,93 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,115003 -0,90 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033582 -0,88 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,153931 -0,88 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,133697 -0,87 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,080589 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051595 -0,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara