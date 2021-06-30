Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,33 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,33 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0569520,42
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0495080,40
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0190060,33
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0183410,33
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF0,0679640,31
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF0,0193220,27
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0366020,27
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0378190,23
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0163160,21
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0482260,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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