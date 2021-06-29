En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,68 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 1,67 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,68 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 1,67 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061997 -2,03 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037733 -1,68 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026249 -1,67 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067102 -1,65 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049310 -1,59 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,115796 -1,57 VEM Hisse Senedi EYF 0,100131 -1,46 HEM Hisse Senedi EYF 0,025595 -1,44 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026622 -1,43 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033960 -1,42 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara