En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021113 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara