Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,02 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,02 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055498 1,66 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032461 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052125 1,02 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057566 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053999 1,02 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017519 1,01 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052232 1,01 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016367 1,00 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053123 0,98 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051300 0,98 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara