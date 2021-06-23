En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,66 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,66 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "VEM Altın Katılım EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053495 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052134 -0,64 VEM Altın Katılım EYF 0,055574 -0,64 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048811 -0,63 ZEM Altın Katılım EYF 0,053128 -0,63 HEM Altın Katılım EYF 0,032722 -0,61 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051318 -0,60 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032468 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052246 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054009 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi