Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,37 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,37 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0543722,34
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0162681,37
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0744040,95
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0329080,93
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0835350,87
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0841140,86
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0683710,86
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1145760,85
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0605180,82
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1571800,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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