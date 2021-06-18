Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,37 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,37 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,054372 2,34 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016268 1,37 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074404 0,95 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032908 0,93 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083535 0,87 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084114 0,86 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068371 0,86 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114576 0,85 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060518 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,157180 0,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara