BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,113615-0,54HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055187-0,47ZEM Kamu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,113615-0,54
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055187-0,47
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,059400-0,42
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,116174-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,123681-0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010479-0,77
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019843-0,56
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010611-0,43
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,023915-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010656-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,063831-1,47
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,099225-1,23
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,119874-1,13
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069799-0,98
HEM Hisse Senedi EYF0,026453-0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027361-0,79
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,087996-0,70
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,035234-0,70
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,040293-0,70
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,106431-0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027522-1,12
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039546-1,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049586-0,92
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070558-0,87
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029388-0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,017760-0,83
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,053309-0,83
NN Hay. Em. Altın EYF0,033130-0,82
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,053218-0,82
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,058699-0,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Boris Johnson Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Diego Ozan Tufan Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:52:12. #1.14#

title