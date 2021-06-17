BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,113615-0,54HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055187-0,47ZEM Kamu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113615 -0,54 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055187 -0,47 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,059400 -0,42 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,116174 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,123681 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010479 -0,77 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019843 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010611 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023915 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010656 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063831 -1,47 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,099225 -1,23 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,119874 -1,13 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069799 -0,98 HEM Hisse Senedi EYF 0,026453 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027361 -0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087996 -0,70 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035234 -0,70 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,040293 -0,70 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,106431 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027522 -1,12 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039546 -1,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049586 -0,92 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070558 -0,87 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029388 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017760 -0,83 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,053309 -0,83 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033130 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,053218 -0,82 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,058699 -0,82 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de