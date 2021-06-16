Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1095192,27Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1058702,21MetLife Em. ve Hay. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1095192,27
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1058702,21
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0601882,10
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0738912,02
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0624171,89
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105601,50
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106570,97
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0199540,93
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0239910,69
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0106800,59
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0681592,30
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0534911,49
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0298880,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0382471,98
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0835561,79
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2137661,75
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1193561,72
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0885201,69
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0327502,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0295910,77
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0159770,60
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0288730,26
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0330140,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0179082,25
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0527312,22
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0168482,21
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0524802,19
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0536582,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0697360,06
ZEM Para Piyasası EYF0,0294590,06
HEM Para Piyasası EYF0,0265610,06
VEM Para Piyasası EYF0,0728080,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0721680,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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