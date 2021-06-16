Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1095192,27Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1058702,21MetLife Em. ve Hay. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109519 2,27 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105870 2,21 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060188 2,10 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073891 2,02 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062417 1,89 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010560 1,50 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010657 0,97 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019954 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023991 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010680 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068159 2,30 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,053491 1,49 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029888 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038247 1,98 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083556 1,79 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,213766 1,75 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,119356 1,72 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088520 1,69 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032750 2,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029591 0,77 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015977 0,60 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028873 0,26 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033014 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017908 2,25 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,052731 2,22 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016848 2,21 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,052480 2,19 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,053658 2,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,069736 0,06 ZEM Para Piyasası EYF 0,029459 0,06 HEM Para Piyasası EYF 0,026561 0,06 VEM Para Piyasası EYF 0,072808 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,072168 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara