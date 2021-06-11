En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,70 ile "VEM Dinamik Değişken EYF" ve yüzde 0,69 ile "HEM Dinamik Değişken EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,70 ile "VEM Dinamik Değişken EYF" ve yüzde 0,69 ile "HEM Dinamik Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0530510,83
VEM Dinamik Değişken EYF0,0755900,70
HEM Dinamik Değişken EYF0,0257650,69
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0369260,68
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0176520,66
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1046790,66
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1037750,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0178230,63
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0184920,57
ZEM Değişken EYF0,0261060,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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