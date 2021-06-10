En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,72 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 0,71 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.