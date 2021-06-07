En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 0,57 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 0,57 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018247 -0,58 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054817 -0,58 NN Hay. Em. Altın EYF 0,034065 -0,57 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,060334 -0,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053525 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,056634 -0,56 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,054724 -0,56 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017163 -0,56 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,057962 -0,55 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055603 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara