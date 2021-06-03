En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069680-0,62
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017411-0,62
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017584-0,60
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018289-0,52
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,019170-0,42
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,018825-0,40
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,019897-0,40
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018015-0,39
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,018899-0,38
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,017609-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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