BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1094500,36Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1056990,34Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109450 0,36 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105699 0,34 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,061697 0,19 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,058673 0,19 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,100456 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019848 0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010568 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023838 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010637 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010638 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066453 1,36 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032141 0,89 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036138 0,89 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070116 0,77 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,119270 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,079745 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,030931 0,77 VEM Dinamik Değişken EYF 0,074180 0,72 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025295 0,70 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016995 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070958 0,61 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049851 0,59 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040207 0,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029285 0,46 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027979 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018237 1,06 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054776 1,05 NN Hay. Em. Altın EYF 0,034037 1,05 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053477 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,056582 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033564 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,072330 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,075001 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,069273 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,077766 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara