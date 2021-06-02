BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1094500,36Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1056990,34Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1094500,36
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1056990,34
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0616970,19
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0586730,19
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,1004560,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0198480,55
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105680,35
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0238380,29
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106370,20
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0106380,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0664531,36
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0321410,89
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0361380,89
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0701160,77
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1192700,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,0797450,77
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,0309310,77
VEM Dinamik Değişken EYF0,0741800,72
HEM Dinamik Değişken EYF0,0252950,70
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0169950,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0709580,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0498510,59
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0402070,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0292850,46
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0279790,46
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0182371,06
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0547761,05
NN Hay. Em. Altın EYF0,0340371,05
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0534771,05
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0565821,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0335640,05
VEM Para Piyasası EYF0,0723300,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0750010,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0692730,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0777660,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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